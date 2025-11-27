مستحق اور نادار معذور افراد میں وہیل چیئرز، بائیسکلز اور دیگر آلات تقسیم کرنے کی تقریب
خوشاب (نمائندہ دنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اسسٹو ڈیوائسز اینڈ وہیل چیئر پروگرام کے تحت صنعت زار جوہرآباد میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔تقریب کے مہمانِ خصوصی مسلم لیگ (ن) کے۔۔
ضلعی صدر سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی اور سابق صوبائی وزیر ملک آصف بھا تھے ۔تقریب میں مستحق اور نادار معذور افراد میں وہیل چیئرز، بائیسکلز اور دیگر آلات تقسیم کیے گئے ۔سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے فراہم کی گئی سہولیات مستحق افراد کے لیے کسی قیمتی تحفے سے کم نہیں۔تقریب میں کوآرڈینیٹر امن کمیٹی ملک رضوان بھا، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شبانہ اجمل، آفیسر امتیاز احمد مانگٹ اور ملک اظہر اعوان بھی موجود تھے ۔