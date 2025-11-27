زمین کے ٹکڑے کی خاطر بھائیوں کا بھائی پر تشدد ،مقدمہ درج
شاہ پور صدر(نامہ نگار ) خون سفید ہوگیازمین کے ٹکڑے کی خاطر بھائی ہی بھائی کے دشمن بن گئے ۔۔
، سگے بھائیوں نے زمین کے تنازعہ کی رنج پر اپنے ہی سگے بھائی کو کسی سوٹوں اور ڈنڈوں کا وار کرکے زخمی کر دیا ،بکھر بار کے خضر نے پولیس تھانہ شاہ پورصدر میں رپورٹ درج کرائی کہ اسکی زمین کا تنازعہ اسکے بھائی مختار اور نصر کے ساتھ چل رہا تھا کل دوپہر اس کے بھائیوں نے اسکی زمین پر قبضہ کرنیکی نیت سے کھیتوں میں پانی کا چھوڑ دیا ۔ منع کرنے پر طیش میں آکر محمد مختاراور نصر حیات نے سوٹوں ڈنڈوں اور کسی کے وار کرکے ،خضر حیات کو شدید زخمی کردیا۔