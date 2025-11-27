صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمین کے ٹکڑے کی خاطر بھائیوں کا بھائی پر تشدد ،مقدمہ درج

  • سرگودھا
زمین کے ٹکڑے کی خاطر بھائیوں کا بھائی پر تشدد ،مقدمہ درج

شاہ پور صدر(نامہ نگار ) خون سفید ہوگیازمین کے ٹکڑے کی خاطر بھائی ہی بھائی کے دشمن بن گئے ۔۔

، سگے بھائیوں نے زمین کے تنازعہ کی رنج پر اپنے ہی سگے بھائی کو کسی سوٹوں اور ڈنڈوں کا وار کرکے زخمی کر دیا ،بکھر بار کے خضر نے پولیس تھانہ شاہ پورصدر میں رپورٹ درج کرائی کہ اسکی زمین کا تنازعہ اسکے بھائی مختار اور نصر کے ساتھ چل رہا تھا کل دوپہر اس کے بھائیوں نے اسکی زمین پر قبضہ کرنیکی نیت سے کھیتوں میں پانی کا چھوڑ دیا ۔ منع کرنے پر طیش میں آکر محمد مختاراور نصر حیات نے سوٹوں ڈنڈوں اور کسی کے وار کرکے ،خضر حیات کو شدید زخمی کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹرانسپورٹ شعبہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے کوشاں، علیم خان

کیش لیس اکانومی ، اسلام آباد کو ماڈل شہر بنایا جارہا ، چیف کمشنر

صحت کے شعبے میں بہتری اولین ترجیح، وزیر صحت

لِلہ جہلم روڈ منصوبہ ، تعمیراتی معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، کمشنر

ویمن انٹرپرینیئور شپ کانفرنس ،خواتین کی کاروباری شمولیت پر زور

ہراسانی کے ثابت شدہ مجرموں کی مرکزی فہرست بنانیکی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن