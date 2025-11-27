صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد اشرف کا گورنمنٹ پرائمری سکول منڈی ٹاؤن کا اچانک دورہ

  • سرگودھا
بھکر( ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے گورنمنٹ پرائمری سکول منڈی ٹاؤن کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے۔۔

 دوران انہوں نے اساتذہ و عملے کی حاضری، سکول میں دستیاب بنیادی سہولیات اور جاری تدریسی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے سکول انتظامیہ کو ہدایت کی کہ طلبہ کے لیے معیاری تعلیمی،صاف ستھرا ماحول اور ضروری سہولیات ہر صورت فراہم کی جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ تعلیمی معاملات میں کسی قسم کی کوتاہی یا لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر متعلقہ عملے کو اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دینے اور تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانے کی بطور خاص تاکید کی۔

 

 

