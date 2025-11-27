صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر بھکر کا مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کا معائنہ، ہدایات جاری

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر بھکر کا مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کا معائنہ، ہدایات جاری

ادویات اور مشینری کے معیار کا جائزہ، مریضوں کو سہولیات یقینی بنانے پر زور

بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے مدر اینڈ چائلڈ سٹی ہسپتال کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مریضوں کو معیاری اور بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے واضح ہدایات جاری کیں۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے ادویات کی دستیابی، اسٹاف کی حاضری، صفائی ستھرائی، مشینری کی فنکشنل حالت اور دیگر انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنا ہسپتال انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے واضح کیا کہ غفلت، لاپرواہی یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ ہسپتال کے تمام شعبہ جات میں سہولیات کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ شہریوں کو بہتر اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ عوامی فلاح اور مریضوں کی دیکھ بھال میں بہتری انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، جس کے لیے تمام عملے کو ذمہ داری سے فرائض انجام دینا ہوں گے ۔

 

