باہمت اُستاد کو وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی جانب سے انعام
میانوالی (نامہ نگار )باہمت اُستاد کو وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی جانب سے انعام گورنمنٹ پرائمری سکول کھولہ مرکز۔۔۔
چشمہ کندیاں میں تعینات باصلاحیت اور محنتی اُستاد صائمہ ملک نے اسکول کے ECE روم کی ٹوٹی ہوئی چیئر کو خود مرمت کرکے استعمال کے قابل بنایا، جس پر وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے ان کی اس عملی سوچ، جذبہ خدمت اور احساسِ ذمہ داری کو سراہتے ہوئے انہیں خصوصی انعام سے نوازا۔ وزیر تعلیم نے اس موقع پر کہا کہ ایسے اساتذہ ہمارے نظام تعلیم کا سرمایہ ہیں، جو ذاتی مفاد کی بجائے طلبہ کی سہولت کو ترجیح دیتے ہیں۔