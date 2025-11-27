صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باہمت اُستاد کو وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی جانب سے انعام

  • سرگودھا
باہمت اُستاد کو وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی جانب سے انعام

میانوالی (نامہ نگار )باہمت اُستاد کو وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی جانب سے انعام گورنمنٹ پرائمری سکول کھولہ مرکز۔۔۔

 چشمہ کندیاں میں تعینات باصلاحیت اور محنتی اُستاد صائمہ ملک نے اسکول کے ECE روم کی ٹوٹی ہوئی چیئر کو خود مرمت کرکے استعمال کے قابل بنایا، جس پر وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے ان کی اس عملی سوچ، جذبہ خدمت اور احساسِ ذمہ داری کو سراہتے ہوئے انہیں خصوصی انعام سے نوازا۔ وزیر تعلیم نے اس موقع پر کہا کہ ایسے اساتذہ ہمارے نظام تعلیم کا سرمایہ ہیں، جو ذاتی مفاد کی بجائے طلبہ کی سہولت کو ترجیح دیتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیپلزپارٹی عوامی حقوق کی مضبوط آواز،مخدوم احمد محمود

معذور افراد میں معاون آلات کی تقسیم

ڈینگی کے امراض میں اضافہ

فوڈ اتھارٹی سرگرم، 100کلو غیر معیاری مصالحہ جات برآمد

میپکونادہندگان کے کنکشن منقطع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن