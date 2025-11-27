صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنڈانوالہ میں پیرا فورس کا وسیع آپریشن، ناجائز تجاوزات کا خاتمہ

  • سرگودھا
جنڈانوالہ میں پیرا فورس کا وسیع آپریشن، ناجائز تجاوزات کا خاتمہ

اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر سڑکوں، نالوں اور عوامی مقامات سے رکاوٹیں ہٹادی گئیں

کلورکوٹ (نامہ نگار)جنڈانوالہ میں اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم کی ہدایت پر پیرا فورس نے ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ کارروائی صبح سویرے رہنما افسر اسامہ ارشد کی قیادت میں شروع ہوئی، جس میں غیرقانونی دکانوں، عارضی اسٹالز، وینڈنگ شیلٹرز، غیر منظور شدہ تعمیرات اور سڑکوں پر رکھی رکاوٹوں کی نشاندہی کے بعد فوری طور پر انہیں ہٹا دیا گیا۔ کئی مقامات پر غیر قانونی فنسنگ اور زمین قبضہ بھی ختم کیا گیا جبکہ نالہ جات اور نکاسی آب کے راستوں کو مکمل طور پر کلیئر کیا گیا تاکہ بارشوں کے دوران پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ رہے ۔ آپریشن کے دوران غیرقانونی سامان ضبط کیا گیا جبکہ بعض افراد کو نوٹس جاری کیے گئے اور موقع پر موجود لوگوں سے بات چیت کے بعد انہیں فوری طور پر اشیاء ہٹانے کی ہدایت کی گئی۔ عوامی ردعمل مخلوط رہاشہریوں نے راستوں کے کھلنے پر خوشی کا اظہار کیا جبکہ متاثرہ تاجروں نے متبادل جگہ کی فراہمی کی درخواست کی۔ ضلعی انتظامیہ نے کہا کہ جہاں ممکن ہوا متبادل سہولت پر غور کیا جائے گا، تاہم قانون کی مکمل عملداری یقینی بنائی جائے گی۔ انتظامیہ نے واضح کیا کہ تجاوزات کے خلاف یہ کارروائیاں مستقل بنیادوں پر جاری رہیں گی اور آئندہ بھی سخت اقدامات کیے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منشیات گٹکا ماوا فروشوں کے سہولت کاروں کی فہرستیں اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت

بلدیہ میں اسکول کیلئے اراضی ٹی سی ایف کے حوالے

سنگین جرائم 55فیصد کم ہوگئے ،پولیس چیف کا دعویٰ

کمشنر کراچی کی مخدوش عمارتیں خالی کرانے کی ہدایت

بیشتر سگنل غیر فعال ہونے سے ای چالان سسٹم میں مشکلات

سفاری پارک :سندھ آئی بیکس اور دیگر جانوروں کی پیدائش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن