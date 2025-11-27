صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی خوشاب کا جوہرآباد ماڈل ریڑھی بازار، نیازی کمپلیکس کا دورہ

  • سرگودھا
صفائی کے انتظامات اور انکروچمنٹ کے خاتمے کا جائزہ لیا ،دیگر علاقوں کا معائنہ

خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے جوہرآباد ماڈل ریڑھی بازار، نیازی کمپلیکس اور دیگر علاقوں کا اچانک دورہ کیا۔اس موقع پر صفائی کے انتظامات اور انکروچمنٹ کے خاتمے کا جائزہ لیا گیا۔ڈسٹرکٹ انچارج پیرا فورس سعد صہیب سرور اور میونسپل کمیٹی کے سینٹری انسپکٹر مرزا نصیر بیگ نے بریفنگ دی اور بتایا کہ انکروچمنٹ مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ غریب ریڑھی بانوں کو مختص جگہ دی جائے اور دوبارہ تجاوزات ہرگز نہ ہونے دی جائیں۔انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی گئی ہیں جس سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے ۔

 

