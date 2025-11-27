دیرینہ دشمنی،دو گروپوں کی فائرنگ، نوجوان جاں بحق ہو گیا
30سالہ حسین خان موقع پر ہی چل بسا،ملزم فرار ،تلاش شروع کر دی گئی
دریاخان (نمائندہ دنیا)دیرینہ دشمنی کے باعث دو گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں تیس سالہ نوجوان حسین خان پٹھان قتل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق، ریلوے پھاٹک کے قریب نامعلوم افراد نے حسین خان پٹھان پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔اطلاع ملنے پر ریسکیو حکام نے زخمی کو ہسپتال منتقل کیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد اسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بھکر ریفر کر دیا گیا۔ وہاں نوجوان نے زندگی کی بازی ہار دی۔ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔ پولیس نے ضروری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔