بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم وصولی کیلئے خواتین خوار
ناجائز کٹوتیاں،مافیا حقدار خواتین پر اپنی من مانیاں اور بدمعاشیاں کرنے لگے ہم مجبور ہیں، ہمیں تو رقم چاہیئے ہوتی ہے یہ ظلم کر رہے ہیں ،متاثرہ خواتین
میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کندیاں پپلاں کی مستحق خواتین رقم وصولی میں خوار ہونے لگیں، ایجنٹ مافیا خوشحال اور رقم میں سے کٹوتیاں جاری ہیں کندیاں اور طاہر آباد میں بنائے گئے بینک کے ایجنٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مستحق خواتین کو جاری کردہ رقم 13500روپے میں سے 500 روپے کٹوتی فی خاتون وصول کرتے ہیں کندیاں اور تحصیل پپلاں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کٹوتیوں کا یہ سلسلہ عروج پر ہے ایجنٹ مافیا حقدار خواتین پر اپنی من مانیاں اور بدمعاشیاں کرنے لگے ہیں رقم نہ نکالنے اور بے نظیر سپورٹ کے پیسے بند کروانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں ضلعی انتظامیہ اور اس BISP پروگرام کی نگرانی کرنے والے عملے نے بھی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور شکائت سننے والے صرف واٹس ایپ گروپس تک محدود ہیں ایجنٹ لوکیشن پر خواتین کی شکایت سننے والا کوئی نہیں اور ایجنٹ مافیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں متاثرہ خواتین زینب ، کلثوم ، شریفاں وغیرہ نے بتایا ہے کہ لنگرے خیل پرائمری سکول کندیاں کے قریب ایک ایجنٹ خواتین کو ان کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں سے 500 روپے کٹوتی کر رہا ہے اسی طرح طاہر آباد کندیاں میں ایجنٹ مافیا اور پپلاں گول چوک میں ایجنٹ مافیا بھی یہی کام کر رہے ہیں متاثرہ خواتین نے کہا ہے کہ پہلے ہم سے کارڈ وصول نہیں کیا جاتا پھر بعد میں حیلے بہانوں سے 500 کٹوتی کر لی جاتی ہے ہم مجبور ہیں ہمیں تو رقم چاہیئے ہوتی ہے یہ جو ظلم کر رہے ہیں انتظامیہ فوری ایکشن کے اور یہ ظلم رکوائے ۔