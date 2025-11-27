صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا سمیت ریجن بھر کے سرکاری سکولوں کی مانیٹرنگ مفلوج

  • سرگودھا
معیار تعلیم کے مطلوبہ اہداف کی تکمیل مشکل ،گراف باعث تشویش بننے لگا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سکولز ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی جانب سے ’’سکول امپروومنٹ فریم ورک‘‘پروگرام کے تحت سرگودھا سمیت ریجن بھر کے سرکاری سکولوں کی مانیٹرنگ کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے ،جس سے معیار تعلیم کے مطلوبہ اہداف کی تکمیل مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے گرتا ہوا گراف باعث تشویش بنتا جا رہا ہے ،ذرائع کے مطابق سرکاری سکولوں میں معیار تعلیم کے مطلوبہ اہداف کی تکمیل اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنانے کیلئے طلباء و اساتذہ کی حاضری ،ٹیچنگ پریکٹس سکور،سکول امپروومنٹ پلان سمیت 6مختلف نوعیت کے انڈیکیٹرز چیک کرنے کے اختیارات ایم ای ایز سے لیکر متعلقہ علاقوں کے اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران کو تفویض کئے گئے تھے ، تاہم سکولوں کو آؤٹ سورس کئے جانے کے جاری عمل کے دوران مانیٹرنگ کا عمل مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے ۔

 

