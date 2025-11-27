ڈکیتی کی 2وارداتیں ،گھروں ،دکانوں ،ڈیروں پر چوریاں
ظفریاب ،افضل ،منور کو لوٹ لیا گیا ،ایک رکشہ اور 2موٹر سائیکلیں غائب مختار ، اختر،عمر ،وقار جیب تراشوں کا نشانہ،مویشی ،200من مکئی چوری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران 43 شمالی کے قریب ظفریاب سے دو نامعلوم افراد نے گن پوائنٹ پر نقدی،طلائی انگوٹھی اور موبائل چھین لیا،112 جنوبی کے قریب محمد افضال اور منور عباس سے دو نامعلوم ڈاکوؤں نے نقدی و موبائلز چھین لیے ،جبکہ ظہور حیات کالونی کے محمد اکرام اور محمد قاسم کی ٹیلر شاپس سے 128 عدد ان سلے سوٹ،سلائی مشینیں اور ہزاروں روپے نقدی نامعلوم چور اڑا لے گئے ،اسی طرح بلاک نمبر 29 کے عمر سجاد۔مقبول ٹاؤن کے غلام مصطفی کے گھروں سے لاکھوں روپے کا مال وزر، ملٹری فارم روڈ سے محمد بلال کا رکشہ وقار ٹاؤن سے محمد سعد،ٹرسٹ کے باہرسے پلازہ کے باہر سے حافظ محمد خالد کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں، بسم اﷲ ہوم کے راجہ محمد تجمل،رضا گارڈن کے مختار احمد،بکھر بار کے محمد اختر،50 شمالی کے عمر فاروق مراد اباد کالونی کے وقار خالد کو نامعلوم جیب تراشوں نے قیمتی موبائلز سے محروم کر دیا،علاوہ ازیں 146 مالی کے انعام القادر کے ڈیرے سے ساڑھے نو لاکھ روپے مالیت کے مویشی اور 52شمالی کے محسن حسین کے رقبہ سے 200 من مکئی کی فصل چوری کر لی گئی ،پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔