ٖدیرینہ دشمنی پر بس میں فائرنگ ،مخالف کو قتل کر دیا
عمران شدید زخمی ہو کر جان کی بازی ہار گیا،لاش ہسپتال منتقل کر دی گئی ڈی پی او کا واقعہ کا نوٹس ،رپورٹ طلب ،ملزمو ں کی گرفتاری کیلئے ٹیمیں تشکیل
میانوالی (نامہ نگار )میانوالی کے علاقہ نمل چکڑالہ رکھی موڑ پر مخالف پارٹی کی ایک شخص پر فائرنگ جس سے تھمے والی سے آنے والی بس میں سوار عمران سکنہ سونکاں کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا ،تھانہ ادھر چکڑالہ کے علاقہ رکھی موڑ نمل میں سابقہ دشمنی کی بنا پر فائرنگ سے محمد عمران ولد شیر محمد سکنہ سونک میانوالی کو قتل کر دینے کی اطلاع موصول ہوئی ۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے اس واقعہ پر نوٹس لے لیا۔ڈی ایس پی سرکل موسیٰ خیل سے واقعہ کی رپورٹ طلب کرلی ڈی ایس پی سرکل موسیٰ خیل اور ایس ایچ او تھانہ چکڑالہ پولیس نفری کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچے فرانزک اور انویسٹی گیشن ٹیموں نے جائے وقوعہ سے شواہد اکھٹے کیئے نعش کو ہسپتال منتقل کر دیا اور ملزمان کی گرفتاری کیلئے ٹیمیں تشکیل دیں ۔