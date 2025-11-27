صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوئوں کی جنرل سٹور میں فائرنگ ،4افراد زخمی،لوٹ مار

  • سرگودھا
بھیرہ میں فائرنگ سے سٹور مالک ندیم،بشیر،آصف ،اعظم شدید زخمی ہوگئے ڈاکو 3 لاکھ 33 ہزار روپے لوٹ کر فرار،زخمیوں کی حالت نازک،سرگودھا ریفر

بھیرہ (نامہ نگار)بھیرہ پولیس نے لاکھوں روپے کی مسلح ڈکیتی کے واقعہ کا مقدمہ تین نامعلوم ڈاکوؤں کے خلاف درج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔ پولیس کے مطابق علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور جدید طریقہ تفتیش اپنایا جا رہا ہے ۔گزشتہ شام تین نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈکیت نواحی قصبہ نورپور نون کی جہانہ کالونی میں واقع ایک جنرل اسٹور میں داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے 3 لاکھ 33 ہزار روپے نقدی لوٹ کر فرار ہوگئے ۔فائرنگ کے نتیجے میں اسٹور مالک ندیم سمیت بشیر، آصف اور اعظم شدید زخمی ہوئے ۔زخمیوں کو ریسکیو 1122 نے فوری طور پر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھیرہ منتقل کیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد حالت تشویشناک ہونے پر ڈی ایچ کیو سرگودھا ریفر کر دیا گیا ہے ۔پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دیدی ہیں۔

 

 

 

