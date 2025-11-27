صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالج کلورکوٹ میں شاندار اور پروقار تقریب،طلبہ کی تقاریر، ملی نغمے ، ٹیبلو پیش

کلورکوٹ (نامہ نگار) 2 پنجاب کالج کلورکوٹ میں سالانہ فنکشن 2025 نہایت پروقار، منظم اور شاندار انداز میں منعقد ہوا۔۔۔

 جس میں طلبہ، اساتذہ، والدین اور معزز مہمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوتِ قرآنِ پاک اور نعتِ رسولِ مقبول ﷺ سے ہوا، جس کے بعد رنگا رنگ پروگراموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پرنسپل دانش احسان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی تعلیمی ادارے کا معیار اس وقت مکمل ہوتا ہے جب نصابی تعلیم کے ساتھ طلبہ کی شخصیت سازی اور خود اعتمادی پر بھی توجہ دی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ غیر نصابی سرگرمیاں طالب علم کو مکمل اور بااعتماد انسان بناتی ہیں۔ تقریب میں طلبہ کی تقاریر، ملی نغمے ، ڈرامہ، ٹیبلو، کوئز، مشاعرے اور تخلیقی سرگرمیوں نے حاضرین کی توجہ حاصل کیے رکھی۔ ہال نعروں اور تالیوں سے گونجتا رہا ۔ 

 

