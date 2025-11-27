کمشنر کا سلانوالی دورہ، مسائل کے فوری حل کے احکامات
سڑکوں کی بحالی، اسپورٹس سٹیڈیم کی فعالی، لینڈ ریکارڈ سینٹر و ٹی ایچ کیو بہتری کا اعلان
سلانوالی (نمائندہ دنیا) کمشنر سرگودھا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کے ساتھ سلانوالی کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سلانوالی کی تعمیر و ترقی اور دیرینہ مسائل کے حل کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے ۔انہوں نے شہر کی اکھاڑی گئی سڑکوں کی فوری تعمیر، اسپورٹس سٹیڈیم کی فعالی، اسسٹنٹ کمشنر آفس کے نئے بلاک کی تزئین و آرائش، ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ڈاکٹروں کی کمی پوری کرنے اور لینڈ ریکارڈ سینٹر کے خراب کیو سسٹم کو درست کرنے کے احکامات جاری کیے ۔کمشنر نے ماڈل بازاروں کی بہتری، مزید ماڈل بازار قائم کرنے اور سینی ٹیشن سٹاف کو تنخواہوں کی فوری ادائیگی کی ہدایت بھی کی۔انہوں نے تحصیل آفس کا معائنہ کیا جہاں اسسٹنٹ کمشنر چوہدری اکمل نے مسائل سے آگاہ کیا۔ لینڈ ریکارڈ سینٹر میں کیو میٹک مشین کی خرابی پر فوری درستگی کے احکامات دیے ۔ٹی ایچ کیو ہسپتال کے دورے پر صفائی اور انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ کمشنر نے جناح فیملی پارک میں خواتین کیلئے بہتر سہولیات و سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کی اور کروڑوں کی لاگت سے تعمیر شدہ اسپورٹس سٹیڈیم کو فوراً فعال بنانے کا حکم دیا۔