محتسب کے ریجنل ہیڈ کی کھلی کچہری ،شکایات کی سماعت
بجلی،پوسٹل لائف انشورنس کمپنی،نادرا دیگر اداروں کیخلاف شکایات کی بھرمار
میانوالی (نامہ نگار )وفاقی محتسب سیکرٹریٹ سرگودھا کے ریجنل ہیڈ خواجہ سیف الرحمان کی زیر صدارت صوبائی محتسب پنجاب میانوالی کے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔کھلی کچہری میں وفاقی اداروں کے ریجنل آفس کے خلاف شکایات کی سماعت کی گئی۔وفاقی اداروں کی بدانتظامی کے خلاف متعدد شکایات کنندگان نے بجلی،پوسٹل لائف انشورنس کمپنی،نادرا، پاکستان بیت المال نیشنل بنک، پاسپورٹ آفس، پاکستان بینوویلنٹ فنڈ، ای او بی آئی اور فیسکو کے خلاف شکایات پیش کیں۔جس پر انچارج وفاقی محتسب سرگودھا نے موقع پر ان کی جائز شکایات کا ازالہ کیا جبکہ متعدد نئی شکایات سے متعلق درخواستیں بھی وصول کی گئیں۔جن وفاقی اداروں کے خلاف شکایات کا فیصلہ ہوا ان کو موقع پر ازالہ کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ انہوں نے کھلی کچہری میں موجود افراد کو آگاہ کیا کہ وہ وفاقی اداروں میں بدانتظامی کے خلاف صرف سادہ کاغذ پر اپنی شکایت تحریر کریں۔ اس کے ساتھ اپنی شناختی کارڈ کی کاپی لگائیں، اپنا موبائل نمبر لکھیں اور اس کو وفاقی محتسب کی ویب سائیٹ پر یا وٹس ایپ پر یا ای میل کے ذریعے یا مروجہ ڈاک کے ذریعہ وفاقی محتسب کے ریجنل آفس سرگودھا بھیج دیں۔