صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او سرگودھا کی کھلی کچہری، عوامی شکایات کے احکامات

  • سرگودھا
آر پی او سرگودھا کی کھلی کچہری، عوامی شکایات کے احکامات

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف سخت کارروائی، مظلوموں کی داد رسی اور انصاف کی یقین دہانی

سلانوالی (نمائندہ دنیا) ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے قصبہ شاہین آباد میں کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ عوامی شکایات کا بروقت ازالہ، مقدمات کی میرٹ پر تفتیش اور مظلوم شہریوں سے خوش اخلاقی کو یقینی بنایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں، چوروں، اچکوں اور خواتین و بچوں کی تذلیل کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا جبکہ شریف شہریوں کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جائے گا۔کھلی کچہری میں ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف، ڈی ایس پی شاہد عنایت بھٹی، ایس ایچ او رانا اسد اویس اور دیگر افسران موجود تھے ۔سائلین عمر فاروق، غلام نبی، محمد اشرف اور محمد اعظم نے اپنی شکایات پیش کیں جن پر آر پی او نے موقع پر احکامات جاری کیے ۔علاقہ عمائدین نے جدید طرز کی پولیس چوکی کی تعمیر اور گشت کیلئے نئی گاڑی کی فراہمی کا مطالبہ کیا جسے آر پی او نے فوری طور پر عملی شکل دینے کی یقین دہانی کروائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیپلزپارٹی عوامی حقوق کی مضبوط آواز،مخدوم احمد محمود

معذور افراد میں معاون آلات کی تقسیم

ڈینگی کے امراض میں اضافہ

فوڈ اتھارٹی سرگرم، 100کلو غیر معیاری مصالحہ جات برآمد

میپکونادہندگان کے کنکشن منقطع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن