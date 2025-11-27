آر پی او سرگودھا کی کھلی کچہری، عوامی شکایات کے احکامات
جرائم پیشہ عناصر کیخلاف سخت کارروائی، مظلوموں کی داد رسی اور انصاف کی یقین دہانی
سلانوالی (نمائندہ دنیا) ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے قصبہ شاہین آباد میں کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ عوامی شکایات کا بروقت ازالہ، مقدمات کی میرٹ پر تفتیش اور مظلوم شہریوں سے خوش اخلاقی کو یقینی بنایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں، چوروں، اچکوں اور خواتین و بچوں کی تذلیل کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا جبکہ شریف شہریوں کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جائے گا۔کھلی کچہری میں ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف، ڈی ایس پی شاہد عنایت بھٹی، ایس ایچ او رانا اسد اویس اور دیگر افسران موجود تھے ۔سائلین عمر فاروق، غلام نبی، محمد اشرف اور محمد اعظم نے اپنی شکایات پیش کیں جن پر آر پی او نے موقع پر احکامات جاری کیے ۔علاقہ عمائدین نے جدید طرز کی پولیس چوکی کی تعمیر اور گشت کیلئے نئی گاڑی کی فراہمی کا مطالبہ کیا جسے آر پی او نے فوری طور پر عملی شکل دینے کی یقین دہانی کروائی۔