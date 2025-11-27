صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرشنگ سیزن کا آغاز،ٹرالیوں میں مقررہ وزن سے زائد گنا لوڈ، حادثات کا خطرہ بڑھ گیا

  • سرگودھا
کرشنگ سیزن کا آغاز،ٹرالیوں میں مقررہ وزن سے زائد گنا لوڈ، حادثات کا خطرہ بڑھ گیا

  • سرگودھا

سرگودھا’ خوشاب روڈ’ بھلوال روڈ’ فیصل آباد روڈ اور جھنگ روڈ پر لوڈ ٹرالیوں اور ریڑھے مسافروں کیلئے پریشانی کا باعث،دھند میں ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ،اقدامات کا مطالبہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کرشنگ سیزن کا آغاز ہوتے ہی مناسب اقدامات نہ اٹھائے جانے کی وجہ سے رات کے وقت اہم شاہراؤں پر ٹریفک کا نظام متاثرہونے لگا’ سرگودھا’ خوشاب روڈ’ بھلوال روڈ’ فیصل آباد روڈ اور جھنگ روڈ پر رات کے وقت گنے سے لوڈ ٹرالیاں مسافر گاڑیوں کے لئے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں جس کی وجہ سے خطرناک حادثات کا بھی امکان ہے ’ رات کے وقت ان شاہراؤں پرٹرالیوں کی طرف سے قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور لوڈ کرنا بھی معمول بن گیاہے ، دھند کی وجہ سے بھی ان ٹریکٹر ٹرالیوں اور ریڑھوں کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ ہے ’ عوامی سماجی حلقوں نے حکام سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔ 

 

