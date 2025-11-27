قبضہ مافیا کیخلاف ایکشن تیز:تنازعات حل کمیٹیوں کی نگرانی کرنے کا حکم
چاروں ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو ٹاسک سونپ دیا گیا، پلس پراجیکٹ کے تحت ریکارڈ کی اسکیننگ اور اپ لوڈنگ کا سو فیصد ہدف مکمل ،ہدف پورے کریں،کمشنر کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے چاروں اضلا ع کے ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو تنازعات حل کمیٹیوں کی خود نگرانی اور فیصلوں کا عمل شفاف طریقے سے اپنی موجودگی میں مکمل کرانے کا ٹاسک سونپ دیا اور قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن کو مزید تیز کرنے کے احکامات جاری کئے ہیں ، اس حوالے سے کمشنر سرگودھا کی زیر صدارت پلس پراجیکٹ اور ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز ( تنازعات حل کمیٹیوں) سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، اے ڈی سی آرز، اسسٹنٹ کمشنرز، پلس پراجیکٹ کے فوکل پرسن اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔
اجلاس کو بتایا گیا کہ پلس پراجیکٹ کے تحت ریکارڈ کی اسکیننگ اور اپ لوڈنگ کے ٹارگٹس بھکر، خوشاب اور سرگودہا میں سو فیصد مکمل کر لیے گئے ہیں ،موضع جات کی ڈیجیٹلائزیشن پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ کل 136 موضع جات میں سے 98 نوٹیفائی ہو چکی ہیں جبکہ 24 کیسز کیو اے مراحل میں ہیں۔ بقیہ پر کام تیزی سے جاری ہے ۔اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ تین اہم پیرامیٹرز پر کارکردگی کے اعتبار سے سرگودہا ڈویژن پنجاب بھر میں سرفہرست ہے ، کمشنر نے کہا کہ تمام اضلاع اپنے روزانہ کے ٹارگٹس ہر صورت پورے کریں اور فیلڈ میں پیش رفت کو موثر بنایا جائے ۔ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز ( تنازعات حل کمیٹٹر ) کے نئے قانون کے تحت ہونے والی کارروائی پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ چاروں اضلاع میں موصول ہونے والے کیسز، ان کی شنوائی، حل شدہ درخواستوں اور ٹائم لائنز سے کمشنر کو آگاہ کیا گیا۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے ہدایت کی کہ ڈی سیز اور ڈی پی اوز خود ان کمیٹیوں کی نگرانی کریں اور فیصلوں کا عمل شفاف طریقے سے اپنی موجودگی میں مکمل کرائیں۔