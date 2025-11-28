منشیات فروش اور اقدام قتل کے 2ملزم گرفتار کر لئے گئے
سمیع اللہ سے 1860 گرام چرس، کمیر اللہ ،کفایت اللہ سے اسلحہ برآمد
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ چھدرو پولیس نے منشیات سپلائر، 2 اقدام قتل کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ، 1860 گرام چرس اوراسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لئے گئے ،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ چھدرو نے مخبر کی اطلاع پر دوران چیکنگ سمیع اللہ سے 1860 گرام چرس برآمد کی جبکہ ایک اور کاروائی میں اقدام قتل کے مقدمہ میں ملوث 2 ملزمان کمیر اللہ سے بندوق 12 بور ڈبل بیرل، کفایت اللہ سے پسٹل 30 بور برآمد کیا، دونوں ملزمان اسلحہ کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکے ،تینوں ملزمان کو حراست میں لیکر تھانہ چھدرو میں الگ الگ مقدمات درج کیے گئے ۔