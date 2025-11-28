صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والدہ کے چیک اپ کے بہانے نوجوان کو گھر بلاکر قتل کر دیا

  • سرگودھا
والدہ کے چیک اپ کے بہانے نوجوان کو گھر بلاکر قتل کر دیا

شاہد عمران موٹر سائیکل پر آیا اور 24سالہ عزیز کو اپنے ساتھ لے گیا ملزموں کو مقتول پرگھریلو خاتون سے تعلقات کاشبہ تھا،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) والدہ کی بیماری کے بہانے چیک اپ کے لیے میڈیکل سٹور کے مالک کے بیٹے کو گھر بلا کر قتل کر دیا گیا ملزمان کو شک تھا کہ مقتول کے ان کی گھریلو خاتون کے ساتھ ناجائز مراسم ہیں،بتایا جاتا ہے کہ 67 جنوبی میں ذوالفقار علی کے میڈیکل سٹور پر موٹر سائیکل سوار نوجوان شاہد عمران آیا اور بتایا کہ میری والدہ بیمار ہے جسے چیک اپ کے لیے اپنے بیٹے کو ہمراہ بھیج دیں میڈیکل سٹور کے مالک نے اپنے 24 سالہ بیٹے محمد عزیز کو بھجوا دیا جہاں ملزم شاہد عمران نے ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر کے عزیز احمد کو موقع پر موت کی نیند سلا دیا،پولیس کے مطابق ملزمان کو شک تھا کہ مقتول کے ان کی گھریلو خاتون سے ناجائز مراسم ہے اس شک کی بنیاد پر قتل کی واردات کی گئی پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ