والدہ کے چیک اپ کے بہانے نوجوان کو گھر بلاکر قتل کر دیا
شاہد عمران موٹر سائیکل پر آیا اور 24سالہ عزیز کو اپنے ساتھ لے گیا ملزموں کو مقتول پرگھریلو خاتون سے تعلقات کاشبہ تھا،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) والدہ کی بیماری کے بہانے چیک اپ کے لیے میڈیکل سٹور کے مالک کے بیٹے کو گھر بلا کر قتل کر دیا گیا ملزمان کو شک تھا کہ مقتول کے ان کی گھریلو خاتون کے ساتھ ناجائز مراسم ہیں،بتایا جاتا ہے کہ 67 جنوبی میں ذوالفقار علی کے میڈیکل سٹور پر موٹر سائیکل سوار نوجوان شاہد عمران آیا اور بتایا کہ میری والدہ بیمار ہے جسے چیک اپ کے لیے اپنے بیٹے کو ہمراہ بھیج دیں میڈیکل سٹور کے مالک نے اپنے 24 سالہ بیٹے محمد عزیز کو بھجوا دیا جہاں ملزم شاہد عمران نے ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر کے عزیز احمد کو موقع پر موت کی نیند سلا دیا،پولیس کے مطابق ملزمان کو شک تھا کہ مقتول کے ان کی گھریلو خاتون سے ناجائز مراسم ہے اس شک کی بنیاد پر قتل کی واردات کی گئی پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے ۔