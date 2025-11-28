صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی،چوری کی 13وارداتیں،ڈاکوئوں کی فائرنگ،مقدمات درج

  • سرگودھا
مبشر اور احسان اللہ کو لوٹ کر ڈاکوفرار،5گھروں،ایک سکول میں چوری کی وارداتیںزیر تعمیر مکان سے لاکھوں روپے کا سامان،4شہریوں موٹرسائیکلیں چوری کرلی گئیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتو ں کے دوران 25 جنوبی کے قریب دو نامعلوم افراد نے گن پوائنٹ پر مبشر احمد اور اس کے دوست احسان اﷲ سے نقدی و موبائل چھین لیے اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ،جبکہ بلاک نمبر 29 کے عمر سجاد ،سالم کے غلام عباس،91 شمالی کے محمد اویس،خیابان نوید کے اویس ریاض ،نواحی علاقے نیلم پارک کے صادق رسول کے گھروں سے 40لاکھ روپے سے زائد مالیت کے زیورات، نقدی و دیگر اشیاء،بچہ کلاں کے محمد اکرم کے نجی سکول سے نامعلوم چور قیمتی فرنیچر اور دیگر سامان لوٹ کر لے گئے ویگو وال کہ محمد اقبال کے زیر تعمیر مکان سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان،حسین آباد کالونی کے عدیل کے پولٹری سیڈ سے بھاری مالیت کا سامان اور مرغیوں کی خوراک ،سیال موڑ سے قاسم علی ،شیخاں والا میانی سے محمد قیصر ،پھلروان سے عابد حسین ،لاری اڈا سے علی ضیاء کی موٹرسائیکلیں چوری کرلی گئیں ،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔ 

