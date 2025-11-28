افغان شہریوں کو رہائشیں فراہم کرنے پر 13افراد پر مقدمات
ملزموں نے مکان کرائے پر دئیے اور پولیس سے معلومات چھپائی تھیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)افغان شہریوں کو غیر قانونی طور پر رہائشیں فراہم کرنے پر پولیس نے 13 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے بتایا جاتا ہے کہ کاروائیاں تھانہ اربن ایریا ،تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن ،تھانہ صدر ،تھانہ کوٹ مومن ،تھانہ لکسیاں اور دیگر تھانوں کی حدود میں کی گئیں پولیس کے مطابق محمد صابر اشرف محمد اقبال عابد علی سلطان محمد ارسلان عبداﷲ عبدالستار شوکت علی وغیرہ نے اپنے مکانات افغان باشندوں کو کرایہ پر دیئے رکھے اور ان کی معلومات پولیس سے چھپائیں، افغان شہری اب جا چکے ہیں تاہم ملزمان نے کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کی جس پر ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔