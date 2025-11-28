صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعل سازی سے جائیداد ہتھیانے کی کوشش ،مقدمہ درج

  • سرگودھا
جعل سازی سے جائیداد ہتھیانے کی کوشش ،مقدمہ درج

یوسف کے مکان کے جعلی کاغذات تیار،نیون ،روبینہ،ماجد کیخلاف کارروائی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جعل سازی سے محنت کش کی جائیداد ہتھیانے کی کوشش کرنے پر خاتون سمیت تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا بتایا جاتا ہے کہ جنا ح کالونی کے یوسف مسیح کے ڈیڑھ مرلہ کے مکان پرجعلی کاغذات تیار کر کے نیون مسیح ،روبینہ جوسفین اور ماجد نے مبینہ طور پر قبضہ کی کوشش کی اور اس میں موجود چار لاکھ روپے کا سامان بھی مبینہ طور پرغائب کر دیا انکشاف ہونے پر پولیس نے تینوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔

