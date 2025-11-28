صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثات ،سرگودھا یونیورسٹی کے آڈیٹر جاں بحق ہو گئے

  • سرگودھا
ٹریفک حادثات ،سرگودھا یونیورسٹی کے آڈیٹر جاں بحق ہو گئے

چودھر ی تنویر احمد کی موٹر سائیکل کو کارکی ٹکر،ہسپتال میں دم توڑ گئے تیزرفتار کا رکی زد میں آکر موٹر سائیکل میاں بیوی اور 2بچے شدید زخمی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ٹریفک حادثا ت میں ایک شخص جاں بحق ،دو بچوں سمیت چار افراد زخمی ہو گئے ، بتایا جاتا ہے کہ سرگودھا یونیورسٹی کے آڈٹ برانچ کے آڈیٹر چوہدری تنویر احمد موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ یونیورسٹی روڈ پرتیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر میں چوہدری تنویر احمد شدید زخمی ہو گئے جن کو تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال منتقل کردیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے جبکہ 88 جنوبی کے قریب ایک تیز رفتار کار نے موٹرسائیکل کو ٹکر دے ماری جس پر سوار محمد اسلم ،اس کے بیوی سدرہ اور دونوں بچے شدید زخمی ہو گئے جنہیں ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ہسپتال منتقل کر دیا جہاں خاتون کی حالت تشویش ناک ہونے کے باعث اسے لاہور ریفر کر دیا گیا ،پولیس مصروف عمل ہے ۔ 

