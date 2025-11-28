پل گیارہ اور گردونواح میں عطائیوں کی بھرمار ہو گئی
ممنوعہ ادویات اور نشہ آور انجکشن کا استعمال ،محکمہ صحت خاموش تماشائی
46اڈا (نمائندہ دنیا )پل گیارہ اور گردونواح میں عطائیوں کی بھرمار محکمہ صحت اور ڈرگ انسپکٹر خاموش تماشائی بن گیا۔تفصیلات کے مطابق پل گیارہ رب توکل مارکیٹ چکنمبر 113جنوبی 116جنوبی 103جنوبی 107جنوبی اور گردونواح نے انڈر میٹرک عطائیوں نے ڈیرہ ڈال لیے ممنوعہ ادویات اور نشہ آور انجکشن کا بے دریغ استعمال دھڑلے سے جاری ہے اور میڈیکل سٹوراپریشن تھیٹر کا روپ دھار چکے ہیں۔عطائیوں کے غلط انجکشن سے متعدد افراد موت کی اغوش میں چلے گئے اور سنکڑوں معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جبکہ محکمہ صحت کے افسران ڈرگ انسپکٹر اور ہیلتھ کیئر کمشن کا عملہ ان بااثر عطائیوں کے خلاف کاروائی کرنے سے قاصر ہے ۔ شہریوں ندیم فہیم اشرف وقاص اویس بلال لاریب راشد ودیگر نے ڈی سی سرگودھا سیکرٹری صحت سی او ہیلتھ سرگودھا سے عطائیوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔