5گھروں اور ڈیروں پر چوری کی وارداتیں،لاکھوں کا نقصان
سیف اللہ کے گھر کے لاکر،سیف توڑ کر 8 تولہ زیورات ، 1 لاکھ 90 ہزار چوری ظفر اقبال اور طاہرکے گھروں میں وارداتیں،حاکم اور احسان اللہ کے جانور غائب
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود میں چوری کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے ۔ نامعلوم چور متعدد شہریوں کے گھروں اور ڈیروں سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان چرا کر فرار ہو گئے ۔نیلم پارک کے رہائشی سیف اللہ کے گھر کے لاکر اور سیف الماری توڑ کر 8 تولہ طلائی زیورات اور 1 لاکھ 90 ہزار روپے نقدی لے گئے ۔اسی طرح حاکم خان کے ڈیرہ سے 50 ہزار روپے مالیت کی بکری، جبکہ احسان اللہ کے ڈیرے سے 4 لاکھ 50 ہزار روپے مالیت کے جانور چرا لیے گئے ۔علاوہ ازیں ظفر اقبال کے گھر سے 90 ہزار روپے نقدی اور طاہر نامی شہری کے گھر سے مجموعی طور پر 17 لاکھ 15 ہزار روپے مالیت کے زیورات اور نقدی چوری کرلی گئی۔پولیس نے متاثرہ شہریوں کی درخواست پر الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں جبکہ نامعلوم چوروں کی تلاش اور گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے ۔