پنجاب کالج میانوالی میں ’’کل کے بہترین سٹار کی تلاش ‘‘کے حوالے سے مقابلوں کا اعلان
میانوالی(نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)پرنسپل رانا محمد سلیم پنجاب کالج میانوالی نے کہا ہے کہ ہمارے کالج کے زیر اہتمام 13 سے 17 سال کے سرکاری و نجی سکولز کے۔۔۔
طلبہ طالبات میں سے ’’کل کے بہترین سٹار کی تلاش ‘‘2025 کے حوالے سے پینٹنگ، سکیچ ، ملی نغمے فوک سونگ ، نعت ، اردو انگلش تقاریر اور اردو انگلش مضمون نویسی کے مقابلوں کا 29 نومبر کو صبح 9 بجے بوائیز اور گرلز کیمپس میں الگ الگ پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے۔ جس میں شرکت کی دعوت عام ہے ،طلبہ و طالبات کالج انتظامیہ سے فوری رابطہ کریں اور اپنا نام رجسٹرڈ کروائیں۔