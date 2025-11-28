ٹریفک پولیس کو شہریوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے کارروائی کی ہدایت
کمرمشانی (نمائندہ دنیا )میانوالی ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر کی فیلڈ میں ٹریفک افسران کو ہدایات۔شہریوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے قانونی کاروائی کریں۔
ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر طئیب علی شاہ ڈی ٹی او نے فیلڈ میں چالاننگ کیمپین کی نگرانی کے دوران ٹریفک افسران کو تاکید کی کہ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر،اور ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی شہریوں سے روئیے کے متعلق واضح ہدایات ہیں کہ دوران چالان تحمل اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہے۔