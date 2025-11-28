صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
جرنیلی روڈ پر تجاوزات، پیرافورس کی کارروائیاں فقط دعوؤں تک محدود

کندیاں (نمائندہ دُنیا) جرنیلی روڈ پر دکانداروں کی جانب سے قائم تجاوزات نے سڑک کو شدید تنگ کر دیا ہے، جبکہ پیرافورس کی کارروائیاں صرف وعدوں اور دعوؤں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔

 24 فٹ چوڑی سڑک دونوں اطراف 6،6 فٹ تجاوزات کے باعث سکڑ کر صرف 12 فٹ رہ گئی ہے ، ٹریفک جام کے ساتھ ساتھ حادثات معمول بن چکے ہیں۔گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی سینکڑوں طالبات روزانہ اسی راستے سے گزرتی ہیں، مگر سڑک تنگ ہونے کے باعث انکے لیے پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔

