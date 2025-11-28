صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھلوال ریونیو آفس میں مبینہ کرپشن، پرائیویٹ افراد کا راج

  • سرگودھا
بھلوال ریونیو آفس میں مبینہ کرپشن، پرائیویٹ افراد کا راج

کرپشن اور پرائیویٹ افراد کی غیر قانونی مداخلت نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ

 بھلوال (نمائندہ دُنیا)ریونیو محکمے ، خصوصاً رجسٹری برانچ میں مبینہ کرپشن اور پرائیویٹ افراد کی غیر قانونی مداخلت نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق غیرمتعلقہ اور نااہل افراد سرکاری امور میں دخل اندازی کرتے ہوئے فائلوں کی پروسیسنگ سمیت مختلف کاموں میں بے جا مطالبات کرتے ہیں۔شہریوں نے شکایت کی ہے کہ معمولی انٹری یا فائل موومنٹ کے لیے بھی بارہا دفتر کے چکر لگوانے کے ساتھ غیر ضروری رقم طلب کی جاتی ہے ، جبکہ سرکاری ملازمین پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ رجسٹری کلرک آفس میں بھی پرائیویٹ افراد کی بھرمار دیکھنے میں آتی ہے جس سے نظام کار شدید متاثر ہو رہا ہے ۔شہریوں نے اس صورتحال پر اسسٹنٹ کمشنر، تحصیل انتظامیہ اور اعلیٰ حکام کی خاموشی پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ عوامی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر سرگودھا اور ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ ریونیو آفس اور رجسٹری برانچ سے فوری طور پر پرائیویٹ افراد کو ہٹایا جائے اور کرپشن میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔

