بھلوال میں صفائی کے ناقص انتظامات، گندگی کے ڈھیر
متعلقہ اداروں کی مبینہ غفلت کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار
بھلوال (نمائندہ دُنیا) شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات اور متعلقہ اداروں کی مبینہ غفلت کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ صاف ستھرا شہر پروگرام صرف کاغذی حد تک محدود ہو چکا ہے جبکہ عملی طور پر صورتحال بدستور خراب ہے ۔نور حیات کالونی، محلہ رحمانیہ، لاری اڈا اور دیگر علاقوں میں کئی دنوں سے صفائی نہ ہونے کے باعث گندگی کے ڈھیر، بدبو اور تعفن پھیل رہا ہے ۔ متعدد جگہوں پر نالے اُبل پڑے ہیں اور گندا پانی سڑکوں پر بہہ رہا ہے ، جس سے راہگیروں اور رہائشیوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ۔رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود صفائی عملہ اور انتظامیہ نے نوٹس نہیں لیا۔ گندگی کے باعث مچھروں کی افزائش بڑھ رہی ہے اور بیماریوں کے خدشات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ۔ شہریوں نے کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھلوال سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر صفائی مہم شروع کی جائے اور ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے ، بصورت دیگر احتجاج کیا جائے گا۔