جماعت اسلامی بیساکھیاں بنے گی اور نہ کسی کی بیساکھیاں استعمال کرے گی ، جاوید اقبال ساجد
میانوالی(نامہ نگار)امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کی بدل دو نظام تحریک موجودہ گلے سڑے نظام کے خاتمے کے لیے پیش رفت ہے۔۔۔
اجتماع عام کے موقع پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا انقلابی ایجنڈا اس ملک تعمیر ترقی خوشحالی اور مسائل کا حل ہے ،انہوں نے کہا کہ بدل دو نظام محض نعرہ نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی مرحلہ وار اس تحریک کو لیکر چلے گی ،جماعت اسلامی نہ کسی کی بیساکھیاں بنے گی اور نہ ہی کسی کی بیساکھیاں استعمال کرے گی ہم اللہ کی مدد و نصرت اور عوامی تائید سے اس نظام کے خلاف جدوجہد کو ایک نئے مرحلے میں داخل کررہے ہیں، آنے والے وقت میں عوام ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم ان شائاللہ اس بوسیدہ نظام کو زمین بوس کرکے دم لیں گے ۔