ٹریفک قوانین کی خلا ف ور ز یو ں پر مو ٹرسائیکل سوار و ں پر بھار ی جر ما نے نا مناسب :محمد ا مجد شا ہین
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی وسما جی راہنما محمد ا مجد شا ہین نے کہا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلا ف ور ز یو ں پر مو ٹرسائیکل سوار و ں پر بھار ی جر ما نے نا مناسب ہے۔۔۔
جر ما نو ں کی شرح میں کمی کی جا ئے فی چا لا ن 200ر و پے مقرر کیے جا ئیں کیونکہ مو ٹرسائیکل سفید پو ش طبقا ت کی سوا ر ی ہے جو پہلے ہی مہنگا ئی جیسے مسائل سے دو چار ہے بھاری جر ما نو ں کے ذریعے سفید پو ش لو گو ں کی مشکلا ت بڑھا ئی جا ر ہی ہیں متعلقہ حکا م ا س سلسلہ میں اپنے فیصلوں پر غور کریں اور چا لا نو ں کی شرح میں کمی اور چا لا ن کا ر یٹ 200رو پے مقرر کیا جا ئے ۔