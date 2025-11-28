صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی خلا ف ور ز یو ں پر مو ٹرسائیکل سوار و ں پر بھار ی جر ما نے نا مناسب :محمد ا مجد شا ہین

  • سرگودھا
ٹریفک قوانین کی خلا ف ور ز یو ں پر مو ٹرسائیکل سوار و ں پر بھار ی جر ما نے نا مناسب :محمد ا مجد شا ہین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی وسما جی راہنما محمد ا مجد شا ہین نے کہا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلا ف ور ز یو ں پر مو ٹرسائیکل سوار و ں پر بھار ی جر ما نے نا مناسب ہے۔۔۔

 جر ما نو ں کی شرح میں کمی کی جا ئے فی چا لا ن 200ر و پے مقرر کیے جا ئیں کیونکہ مو ٹرسائیکل سفید پو ش طبقا ت کی سوا ر ی ہے جو پہلے ہی مہنگا ئی جیسے مسائل سے دو چار ہے بھاری جر ما نو ں کے ذریعے سفید پو ش لو گو ں کی مشکلا ت بڑھا ئی جا ر ہی ہیں متعلقہ حکا م ا س سلسلہ میں اپنے فیصلوں پر غور کریں اور چا لا نو ں کی شرح میں کمی اور چا لا ن کا ر یٹ 200رو پے مقرر کیا جا ئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ