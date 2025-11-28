صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی حیدر نور نیازی کی کامیابی عوام کے اعتماد کا ثبوت ہے ،ملک محمد فیروز جوئیہ، حکیم ایوب قریشی

  • سرگودھا
علی حیدر نور نیازی کی کامیابی عوام کے اعتماد کا ثبوت ہے ،ملک محمد فیروز جوئیہ، حکیم ایوب قریشی

کمرمشانی (نمائندہ دنیا) ملک محمد فیروز جوئیہ سابقہ ایم پی اے و ضلعی صدر اور حکیم محمد ایوب قریشی ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن ضلع میانوالی نے۔۔۔

 ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ضمنی انتخاب پی پی 87 میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کی شاندار اور تاریخی کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے اہلیان میانوالی اور حلقہ پی پی 87 کے ووٹرز و سپوٹرز کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حلقہ پی پی-87 میانوالی میں پارٹی کے نامزد امیدوار علی حیدر نور نیازی کی بھرپور کامیابی عوام کے اعتماد کا واضح ثبوت ہے ۔

