مڈھ رانجھا میں پینے کا پانی آلودہ ،شہری بیماریوں میں مبتلا
مڈھ رانجھا (نمائندہ دُنیا)مڈھ رانجھا میں پینے کا پانی آلودہ ،معدہ کے امراض سمیت مختلف بیماریاں عام ہونے لگیں ،واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوانے کا عوامی مطالبہ،تفصیل کے مطابق مڈھ رانجھا میں پینے کا زیر زمین پانی کافی عرصہ سے آلودہ ہوچکا جس کی بناء پر مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ حکومت کی جانب سے مڈھ رانجھا میں واٹر سپلائی سسٹم نہ ہونے کی بناء پر مکین یہ مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں،مضر صحت پانی کے استعمال کی وجہ سے شہری امراض معدہ سمیت مختلف بیماریوں کاشکار ہورہے ہیں ۔علاقہ مکینوں نے اعلیٰ احکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مڈھ رانجھا میں صاف پانی کے حصول کے لئے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگوائے جائیں تاکہ شہری صاف پانی پی سکیں اور موذی امراض سے بچ سکیں ۔