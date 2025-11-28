حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام، جرمانوں میں نرمی کی جائے ،راؤ طاہر مشرف
بھلوال (نمائندہ دُنیا) سابق امیدوار قومی اسمبلی راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی۔۔۔
جرمانوں میں نرمی کی جائے پارلیمنٹ میں عوامی فلاح کے لیے کوئی شق منظور نہیں کی جا رہی جبکہ ملک میں ڈیڑھ کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ حکمران اپنے مفادات کے لیے بار بار آئینی ترامیم لانے میں مصروف ہیں، جو افسوس ناک عمل ہے ،ایک دیہاڑی دار موٹر سائیکل سوار کو معمولی بات پر 2 ہزار روپے جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ مہنگی گاڑی میں بیٹھے شخص کو صرف 500 روپے جرمانہ کیا جاتا ہے، جو امتیازی رویے کی عکاسی کرتا ہے۔