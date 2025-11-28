سرگودھا ریل کار کی بحالی خواب بن گئی، بندش سے مسافر ٹرانسپورٹ مافیا کے رحم و کرم پر
کندیاں (نمائندہ دُنیا) سرگودھا ریل کار کی بحالی تاحال ممکن نہ ہو سکی جس کے باعث سرگودھا، خوشاب اور میانوالی کے مسافر سستے، آرام دہ اور محفوظ ریلوے سفر سے محروم ہو چکے ہیں۔
دن کے وقت چلنے والی اس واحد مسافر ٹرین کی بندش کے نتیجے میں مسافر ٹرانسپورٹ مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں۔شہریوں کے مطابق چند سال قبل مسافروں کے رش اور بہتر آمدن کے باعث کندیاںسرگودھا ریل کار دن میں دو مرتبہ چلائی جاتی تھی۔ مگر بعدازاں ٹرانسپورٹ مافیا اور محکمہ ریلوے میں موجود عناصر کی مبینہ ملی بھگت سے انجنوں کی کمی کا جواز بنا کر اسے بند کر دیا گیا۔