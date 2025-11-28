فوڈ اتھارٹی بھکر کی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)فوڈ اتھارٹی بھکر کی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے ۔رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے اس ہفتے مجموعی طور پر 406 مقامات کا معائنہ کیا۔۔۔
جن میں ہوٹلز، کریانہ سٹورز، فوڈ پوائنٹس، گوشت و دودھ کی دکانیں اور مٹھائی کے کارخانے شامل تھے ۔ کارروائیوں کے دوران 162 کاروباری مراکز کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے ، جبکہ 40 کلوگرام زائدالمیعاد اشیاء موقع پر تلف کر دی گئیں۔ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر متعدد دکانداروں کو سخت وارننگز بھی جاری کی گئیں۔مزید برآں، مختلف مقامات پر دودھ سپلائی کرنے والی گاڑیوں پر ناکے لگا کر 24,130 لیٹر دودھ چیک کیا گیا، جن میں سے ناقص دودھ موقع پر تلف کیا گیا جبکہ متعلقہ افراد پر 14,500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 2 لاکھ 52 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔