چوتھے پنجاب سپورٹس ایونٹ میں بوائز ایسوسی ایٹ ڈگری کالج بھاگٹانوالہ کی نمایاں کامیابیاں

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا ) چوتھے پنجاب سپورٹس ایونٹ محکمہ تعلیم 2025-26 میں بوائز ایسوسی ایٹ ڈگری کالج بھاگٹانوالہ نے متعدد مقابلوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔

کالج نے 200 میٹر، 1500 میٹر اور 3000 میٹر ریس کے علاوہ ٹرپل جمپ، لمبی جمپ اور شارٹ پٹ میں دوسری پوزیشن حاصل کی جبکہ 100 میٹر ریس میں تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔کالج کے طالب علم رفاقت کی ڈویژنل فٹبال ٹیم میں سلیکشن بھی کالج اور علاقے کے لیے فخر کا باعث بنی۔

