عوامی مطالبے پر کچہ گجرات میں مستقل پولیس چوکی قائم
آر پی او نے پٹرولنگ چیک پوسٹ کو پولیس چوکی کا درجہ دے دیا
کندیاں (نمائندہ دُنیا) آر پی او سرگودھا شہزاد آصف خان نے کچہ گجرات میں کھلی کچہری کے دوران عوامی مطالبے پر علاقے میں مستقل پولیس چوکی کے قیام کی منظوری دے دی ہے ۔ آر پی او نے عوامی مطالبے پر فوری ایکشن لیتے ہوئے پٹرولنگ چیک پوسٹ کچہ گجرات کو پنجاب پولیس کی باقاعدہ چوکی کا درجہ دے دیا جس نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے ۔چوکی کے قیام سے کچہ گجرات، شاہنواز والا، مموں والی، بانگڑی، میلے والی، ہزارہ شمالی اور دیگر قریبی علاقوں کے لوگوں کو مقدمات کے اندراج، قانونی رہنمائی اور پولیس خدمات کے لیے اب دور دراز تھانوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے ۔