ن لیگ کی ضمنی انتخابات میں شاندار کامیابی نواز شریف کی قیادت کا ثمر ہے ، ڈاکٹر غوث نیازی
خوشاب(نمائندہ دُنیا)مسلم لیگ(ن)ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں پارٹی کی شاندار کامیابی قائد مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف کے وژن، ولولہ انگیز قیادت اور پارٹی کارکنوں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔
عوام نے ایک بار پھر مسلم لیگ(ن) کی پالیسیوں پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کر کے مخالفین کے تمام بیانیے مسترد کر دیئے ہیں۔ضلعی سیکرٹریٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ(ن) ایک نظریاتی جماعت ہے جسے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے اور استحکام پاکستان کا خواب پورا کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔