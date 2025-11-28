ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کا زیر تعمیر ایس پی انوسٹی گیشن آفس کا معائنہ
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے ایس پی انوسٹی گیشن اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کے ہمراہ ایس پی انوسٹی گیشن آفس کی زیر تعمیر عمارت کا معائنہ کیا اور۔۔۔
تعمیراتی معیار کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت کی کہ کام مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ۔بعدازاں انہوں نے رات گئے پولیس اسٹیشن نوشہرہ کا اچانک دورہ کیا، جہاں ڈیوٹی روسٹر، حوالات، صفائی اور فرنٹ ڈیسک کے ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایس ایچ او نوشہرہ کو شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے اور ان کے مسائل میرٹ پر حل کرنے کی ہدایت کی۔