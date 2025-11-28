گھریلو ناچاقی پر شوہر نے بیوی کو فائرنگ کرکے قتل کردیا
35 سالہ صغراں بی بی کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ،ملزم منیر فرار
کالاباغ (نمائندہ دنیا )کالاباغ کے نواحی علاقہ جلال پور میں شوہر نے گھریلو ناچاقی پرمشتعل ہوکراپنی بیوی کو فائرنگ کرکے قتل کردیا کالاباغ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹمارٹم کے لئے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کالاباغ منتقل کر دیا جبکہ ملزم موقع سے فرار ہوگیا تفصیلات کے مطابق کالاباغ کے نواحی علاقہ جلال پور میں یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا جہاں منیر نے مبینہ طورپر اپنی 35 سالہ بیوی صغراں بی بی کو فائرنگ کرکے قتل کر دیا اطلاع ملنے پر کالاباغ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقتولہ کی نعش پوسٹ مارٹم کے لئے کالاباغ ہسپتال منتقل کردی۔رشتہ داروں کے مطابق واقعہ گھریلو ناچاقی کی وجہ سے پیش آیا ہے ۔پولیس نے واقعہ کی تفتیش شروع کردی ہے ۔