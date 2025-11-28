صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو ناچاقی پر شوہر نے بیوی کو فائرنگ کرکے قتل کردیا

  • سرگودھا
گھریلو ناچاقی پر شوہر نے بیوی کو فائرنگ کرکے قتل کردیا

35 سالہ صغراں بی بی کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ،ملزم منیر فرار

کالاباغ (نمائندہ دنیا )کالاباغ کے نواحی علاقہ جلال پور میں شوہر نے گھریلو ناچاقی پرمشتعل ہوکراپنی بیوی کو فائرنگ کرکے قتل کردیا کالاباغ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹمارٹم کے لئے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کالاباغ منتقل کر دیا جبکہ ملزم موقع سے فرار ہوگیا تفصیلات کے مطابق کالاباغ کے نواحی علاقہ جلال پور میں یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا جہاں منیر نے مبینہ طورپر اپنی 35 سالہ بیوی صغراں بی بی کو فائرنگ کرکے قتل کر دیا اطلاع ملنے پر کالاباغ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقتولہ کی نعش پوسٹ مارٹم کے لئے کالاباغ ہسپتال منتقل کردی۔رشتہ داروں کے مطابق واقعہ گھریلو ناچاقی کی وجہ سے پیش آیا ہے ۔پولیس نے واقعہ کی تفتیش شروع کردی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ