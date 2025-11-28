قتل کے مقدمہ میں صلح، سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت
شاہ پورصدر(نامہ نگار،نمائندہ دُنیا)قریبی قصبہ بکھر بار میں قتل کے ایک مقدمہ کے فریقین کے درمیان صلح کی تقریب منعقد ہوئی جس میں معروف سیاسی و سماجی رہنماؤں چوہدری عنایت اللہ، مہر احمد نواز بکھر اور صاحبزادہ واجد سلطان ایڈووکیٹ نے شرکت کی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دینا نہایت پسندیدہ عمل ہے اور روزِ آخرت معاف کرنے والے کو اجرِ عظیم دیا جائے گا۔ اس موقع پر مہر احمد شیر بکھر ایڈووکیٹ، مہر افتخار احمد، مہر گوہر نواز بکھر ایڈووکیٹ، نذیر اعوان، مہر قادر یار جڈیانہ، چوہدری اختر حسین، حافظ محمد شیر، عاطف انصاری، اشرف علی سمیت معززینِ علاقہ نے شرکت کی۔تقریب کے اختتام پر دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر آئندہ مل جل کر رہنے کا عہد کیا۔