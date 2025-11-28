ڈاکٹر احمد خان ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کے نئے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ تعینات
خوشاب(نمائندہ دُنیا) سیکرٹری صحت پنجاب نے ڈاکٹر احمد خان کو ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا نیا میڈیکل سپریٹنڈنٹ تعینات کر دیا ہے۔
وہ اس سے قبل ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ میں بطور سینئر میڈیکل آفیسر فرائض انجام دے رہے تھے ۔ڈاکٹر احمد خان نے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ حکومت پنجاب نے سابق ایم ایس ڈاکٹر قاضی آصف محمود کو گریڈ 19 میں ترقی دے کر ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر تعینات کر دیا ہے ۔سماجی حلقوں نے ڈاکٹر احمد خان کی تعیناتی کو خوش آئند قرار دیا۔ دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ ہسپتال کی سروسز مزید بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔