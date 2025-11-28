صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی انتخابات کا فوری انعقاد ناگزیر ہے ، چوہدری رضوان مختار رندھاوا

  سرگودھا
بلدیاتی انتخابات کا فوری انعقاد ناگزیر ہے ، چوہدری رضوان مختار رندھاوا

خوشاب(نمائندہ دُنیا)سابق مشیر وزیراعلیٰ پنجاب چوہدری رضوان مختار رندھاوا نے کہا ہے کہ اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی یقینی بنانے کیلئے الیکشن کمیشن کے فراہم کردہ ٹائم فریم کے مطابق بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہو چکا ہے۔

اپنی رہائش گاہ چک 47 ایم بی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے واضح احکامات کے بعد حکومت کے پاس مزید تاخیر کا کوئی آئینی جواز نہیں رہا۔ حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہوتے ہی فوری الیکشن شیڈول جاری کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی ادارے جمہوریت کی نرسری ہیں اور ترقیاتی عمل کے تیز رفتار تسلسل کے لیے ان کی بحالی ناگزیر ہے۔

