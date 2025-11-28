واپڈا کا پری پیڈ میٹرنگ پراجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ
نظام میں صارف کو کارڈ جاری ہو گا جس میں وہ مرضی کا بیلینس لوڈ کروائے گا جتنی بجلی اتنا ہی بیلینس استعمال ہوگا ،کارڈ میں رقم ختم ہونے پر میٹر رک جا ئیگا
میانوالی (نامہ نگار )واپڈا پاور ڈویژن نے پاور کمپنیوں میں بجلی میٹر کا نظام بہتر کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے جس کے تحت پری پیڈ میٹرنگ پراجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، یہ پروگرام وزیراعظم کے اس اعلان کا تسلسل ہے جس میں انہوں نے میٹر ریڈر اور کاغذی بل میٹر نظام کے خاتمے کا اعلان کیا تھا اس نظام میں صارف کو کارڈ جاری ہو گا جس میں وہ مرضی کا بیلینس لوڈ کروائے گا اور جتنی بجلی استعمال کرے گا اتنا ہی بیلینس استعمال ہوگا رقم ختم ہونے پر میٹر رک جائے گا بجلی کی فراہمی معطل ہو گی اور نئے سرے سے کارڈ میں بیلینس لوڈ کروانا ہوگا اس نئے نظام میں میٹر ریڈر کی اوور بلنگ دھونس دھاندلی جبکہ صارف اور میٹر ریڈر کی ملی بھگت بھی ختم ہو جائے گی ۔