کمرمشانی وگردنواح میں خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان پر
چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے پرپچھلے سال کی نسبت اس سال قیمتیں بیس فیصد زائد
کمرمشانی (نمائندہ دنیا )سردی کی شدت بڑھتے ہی کمرمشانی وگردنواح میں خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان کو پہنچ گئی ہیں غریب اورمتوسط لوگ صر ف خشک میوہ جات کو دیکھ کر گزارہ کرسکتے ہیں کمرمشانی کی سول سوسائٹی کے مطابق پچھلے سال کی نسبت اس سال قیمتیں بیس فیصد زائد ہیں دوسرا ان کو پراپر چیک کرنے کاکوئی میکانزم نہیں ہے کچھ دکاندارمہنگائی کو بہانہ بناکر من مرضی سے ریٹ بڑھادیتے ہیں حکومت کو ان پر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھناچاہیے پیرافورس کااختیار سریاسیمنٹ اورکھاد کے مہنگے داموں پر چلتاہے ہر نئی فورس صرف عوا م کاخون سرد کرنے کے لیے ہوتی ہے ، ایلیٹ کلاس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ۔