وفاقی محتسب سیکرٹریٹ کے ریجنل ہیڈ خواجہ سیف الرحمان کی کھلی کچہری ،شکایات سنیں

  • سرگودھا
کمرمشانی (نمائندہ دنیا )میانوالی وفاقی محتسب اعلیٰ اعجاز احمد قریشی کی ہدایت پر وفاقی محتسب سیکرٹریٹ کے ریجنل ہیڈ خواجہ سیف الرحمان کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔

کھلی کچہری میں وفاقی اداروں کے ریجنل آفس کے خلاف شکایات کی سماعت کی گئی۔وفاقی اداروں کی بدانتظامی کے خلاف متعدد شکایات کنندگان نے بجلی،پوسٹل لائف انشورنس کمپنی،نادرا، پاکستان بیت المال نیشنل بنک، پاسپورٹ آفس، پاکستان بینوویلنٹ فنڈ، ای او بی آئی اور فیسکو کے خلاف شکایات پیش کیں۔ موقع پر ازالہ کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔

